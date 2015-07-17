Куницына Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куницына Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1932

Дата смерти

17.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1932

Отец: Бондарь Сергей

Мать: Бондарь Наталя Филлиповна

Рождение ребёнка
18.11.1956

Сын: Куницын Александр Владимирович

Отец ребёнка: Куницын Владимир Павлович

Рождение ребёнка
27.01.1958

Дочь: Кудрина Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Куницын Владимир Павлович

Рождение ребёнка
20.03.1964

Сын: Куницын Павел Владимирович

Отец ребёнка: Куницын Владимир Павлович

Смерть
17.07.2015
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