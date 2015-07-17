Куницына Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1932
Дата смерти17.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1932
Отец: Бондарь Сергей
Рождение ребёнка
18.11.1956
Сын: Куницын Александр Владимирович
Отец ребёнка: Куницын Владимир Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1958
Дочь: Кудрина Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Куницын Владимир Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1964
Сын: Куницын Павел Владимирович
Отец ребёнка: Куницын Владимир Павлович
Смерть
17.07.2015