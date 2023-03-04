Матлахова Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатлахова Степанида Степановна

Матлахова Степанида Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Трава Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Матлахов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Матлахов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Матлахов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Куницына Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Матлахов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Корпусь Ефросиния Митрофановна

Отец ребёнка: Матлахов Митрофан Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close