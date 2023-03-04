Матлахова Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Трава Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Матлахов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Матлахов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Матлахов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Куницына Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Матлахов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Корпусь Ефросиния Митрофановна
Отец ребёнка: Матлахов Митрофан Иванович
Смерть
Неизвестно