Немков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Струлёва
Мать ребёнка: Немкова Татьяна
Рождение ребёнка
21.12.1939
Дочь: Шендрик Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Немкова Татьяна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немкова Татьяна
Смерть
Неизвестно