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Немков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Струлёва

Мать ребёнка: Немкова Татьяна

Рождение ребёнка
21.12.1939

Дочь: Шендрик Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Немкова Татьяна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Татьяна

Смерть
Неизвестно