(Немкова) Галина Струлёва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Немкова) Галина Струлёва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Немков Иван

Мать: Немкова Татьяна

Смерть
Неизвестно