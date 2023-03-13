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Вавиловъ Петръ

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Место рождения

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Вавиловъ Гаврила

Мать: Вавилова Аннна Федорова

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лебеткова Марфа Петрова

Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вавиловъ Епифанъ

Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Марья Савельева

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