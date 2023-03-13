Вавиловъ Петръ
Место рожденияОреховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Вавиловъ Гаврила
Мать: Вавилова Аннна Федорова
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лебеткова Марфа Петрова
Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вавиловъ Епифанъ
Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Вавилова Марья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Марья Савельева