Вавилова Марья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лебеткова Марфа Петрова
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вавиловъ Епифанъ
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вавиловъ Петръ
Смерть
1794