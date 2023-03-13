Вавилова Марья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилова Марья Савельева

Вавилова Марья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лебеткова Марфа Петрова

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вавиловъ Епифанъ

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Вавиловъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавиловъ Петръ

Смерть
1794
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан