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Вавиловъ Гаврила

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Место рождения

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1719

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Вавиловъ Матвей

Мать: не указана

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вавиловъ Иванъ

Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1745

Сын: Вавиловъ Егоръ

Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1747

Сын: Вавиловъ Петръ

Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вавиловъ Петръ

Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Аннна Федорова

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