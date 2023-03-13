Вавиловъ Гаврила
Место рожденияОреховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Вавиловъ Матвей
Мать: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вавиловъ Иванъ
Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1745
Сын: Вавиловъ Егоръ
Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вавиловъ Петръ
Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Вавиловъ Петръ
Мать ребёнка: Вавилова Аннна Федорова
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Аннна Федорова