Вавиловъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Вавила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Вавиловъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1715
Сын: Вавиловъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1719
Сын: Вавиловъ Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1756
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ