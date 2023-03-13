Вавиловъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавиловъ Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Вавила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Вавиловъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1715

Сын: Вавиловъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1719

Сын: Вавиловъ Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1756
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
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