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Вавиловъ Федоръ

Место рождения

Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

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