Вавиловъ Федоръ
Место рожденияОреховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Вавиловъ Матвей
Мать: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Вавиловъ Пантелей
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Вавиловъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Ореховъ Починокъ, Арзамасский уездъ