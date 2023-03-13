Вавилова Аннна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вавиловъ Гаврила
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вавиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила
Рождение ребёнка
1745
Сын: Вавиловъ Егоръ
Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вавиловъ Петръ
Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Вавилова) Авдотья
Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила
Рождение ребёнка
1758
Сын: Вавиловъ Петръ
Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила