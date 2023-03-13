Вавилова Аннна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Аннна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавиловъ Гаврила

Рождение ребёнка
1741

Сын: Вавиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила

Рождение ребёнка
1745

Сын: Вавиловъ Егоръ

Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вавиловъ Петръ

Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Вавилова) Авдотья

Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила

Рождение ребёнка
1758

Сын: Вавиловъ Петръ

Отец ребёнка: Вавиловъ Гаврила

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