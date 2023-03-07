Валявина (Бусарева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти15.11.1799
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Бусаревъ Венедиктъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Валявинъ Абрамъ
Отец ребёнка: Валявинъ Дорофей
Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Валявинъ Дорофей
Рождение ребёнка
1768
Сын: Валявинъ Семенъ
Отец ребёнка: Валявинъ Дорофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Дорофей
Смерть
15.11.1799