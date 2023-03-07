Валявина (Бусарева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Бусарева) Прасковья

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Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

15.11.1799

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Бусаревъ Венедиктъ

Мать: не указана

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Валявинъ Абрамъ

Отец ребёнка: Валявинъ Дорофей

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Валявинъ Дорофей

Рождение ребёнка
1768

Сын: Валявинъ Семенъ

Отец ребёнка: Валявинъ Дорофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Дорофей

Смерть
15.11.1799
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