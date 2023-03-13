Валявинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Валявинъ Дорофей
Мать: Валявина Прасковья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Бучнева Анисья
Мать ребёнка: Валявина Акулина
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Кофейникова Пелагея
Мать ребёнка: Валявина Акулина
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Титова Авдотья
Мать ребёнка: Валявина Акулина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Валявинъ Федоръ
Мать ребёнка: Валявина Акулина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Валявинъ Сидоръ
Мать ребёнка: Валявина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валявина Акулина