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Валявинъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Валявинъ Дорофей

Мать: Валявина Прасковья

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Бучнева Анисья

Мать ребёнка: Валявина Акулина

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кофейникова Пелагея

Мать ребёнка: Валявина Акулина

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Титова Авдотья

Мать ребёнка: Валявина Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Валявинъ Федоръ

Мать ребёнка: Валявина Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Валявинъ Сидоръ

Мать ребёнка: Валявина Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Акулина

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