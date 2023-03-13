Валявина Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Бучнева Анисья
Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Кофейникова Пелагея
Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Титова Авдотья
Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Валявинъ Федоръ
Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Валявинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Семенъ