Валявина Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Бучнева Анисья

Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Кофейникова Пелагея

Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Титова Авдотья

Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Валявинъ Федоръ

Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Валявинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Валявинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Семенъ

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