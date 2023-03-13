Кофейникова (Валявина) Пелагея
Место рождениядеревни Кресцей
Дата рождения1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Валявинъ Семенъ
Мать: Валявина Акулина
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Денисова Елена
Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.08.1833
Сын: Малафеевъ Лаврентий
Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
?.01.1838
Сын: Малафеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малафеевъ Михаилъ