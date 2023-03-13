Кофейникова (Валявина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Валявина) Пелагея

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Место рождения

деревни Кресцей

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Валявинъ Семенъ

Мать: Валявина Акулина

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Денисова Елена

Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1833

Сын: Малафеевъ Лаврентий

Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Малафеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малафеевъ Михаилъ

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