Денисова (Малафеева) Елена
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Малафеевъ Михаилъ
Мать: Кофейникова Пелагея
Бракосочетание
24.08.1858
Муж: Денисовъ Емельянъ
Рождение ребёнка
26.10.1859
Дочь: Фомина Прасковья
Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ
Рождение ребёнка
10.08.1862
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ
Рождение ребёнка
09.08.1863
Сын: Денисовъ Матвей
Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1869
Сын: Денисовъ Федоръ
Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ