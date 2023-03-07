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Денисова (Малафеева) Елена

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Малафеевъ Михаилъ

Мать: Кофейникова Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.08.1858

Муж: Денисовъ Емельянъ

Рождение ребёнка
26.10.1859

Дочь: Фомина Прасковья

Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1862

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1863

Сын: Денисовъ Матвей

Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ

Рождение ребёнка
1869

Сын: Денисовъ Федоръ

Отец ребёнка: Денисовъ Емельянъ

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