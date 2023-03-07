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Валявинъ Абрамъ

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Место рождения

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Валявинъ Дорофей

Мать: Валявина Прасковья

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Валявинъ Пантелей

Мать ребёнка: Валявина Агрофена

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1786

Сын: Валявинъ Захаръ

Мать ребёнка: Валявина Агрофена

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1789

Сын: Валявинъ Григорий

Мать ребёнка: Валявина Агрофена

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Валявина Агрофена

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Валявина Агрофена

деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Агрофена

Смерть
1823
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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