Валявинъ Абрамъ
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Валявинъ Дорофей
Мать: Валявина Прасковья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Валявинъ Пантелей
Мать ребёнка: Валявина Агрофена
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Валявинъ Захаръ
Мать ребёнка: Валявина Агрофена
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Валявинъ Григорий
Мать ребёнка: Валявина Агрофена
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Валявина Агрофена
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Валявина Агрофена
деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валявина Агрофена
Смерть
1823
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан