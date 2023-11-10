Гамалея Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1641
Дата смерти1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641
Отец: Высоцкий-Гамалея Михаил
Мать: не указана
Военная служба
1659
Посол Виговского в Турцию. Получил прозвище Гамалея от турецкого султана, к которому был послан Богданом Хмельницким в составе казачьего посольства. В дальнейшем вместе с братом Андреем он сохранил эт... Показать все
Военная служба
1663
Пирятин, Полтавська область
Род войск: Пирятинская сотня Полтавский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Военная служба
С 1665 по 1670
Род войск: Лубенский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Военная служба
1668
Был послом Брюховецкого в Турцию с целью получения турецкой протекции для Украины.
Военная служба
1669
Приближённый Дорошенка, у которого был охотничьим полковником.
Военная служба
С 1672 по 1673
Полковник паволоцкий.
Военная служба
1674
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул
Военная служба
С 1687 по 1688
Род войск: Лубенский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1702