Гамалея Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамалея Григорий Михайлович

Гамалея Григорий Михайлович

avatar

Место рождения

Черкассы, Черкаська область

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

1702

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Высоцкий-Гамалея Михаил

Мать: не указана

Черкассы, Черкаська область
Военная служба
1659
Посол Виговского в Турцию. Получил прозвище Гамалея от турецкого султана, к которому был послан Богданом Хмельницким в составе казачьего посольства. В дальнейшем вместе с братом Андреем он сохранил эт... Показать все
Военная служба
1663
Пирятин, Полтавська область
Род войск: Пирятинская сотня Полтавский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Военная служба
С 1665 по 1670
Лубны, Полтавська область
Род войск: Лубенский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Военная служба
1668
Был послом Брюховецкого в Турцию с целью получения турецкой протекции для Украины.
Военная служба
1669
Приближённый Дорошенка, у которого был охотничьим полковником.
Военная служба
С 1672 по 1673
Полковник паволоцкий.
Военная служба
1674
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный есаул
Военная служба
С 1687 по 1688
Лубны, Полтавська область
Род войск: Лубенский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Лубны, Полтавська область
Смерть
1702
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close