Высоцкий-Гамалея Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Гамалея Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1649
Род войск: Черкасский полк Запорожского войска Воинское звание: реестровый казак
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Гамалея Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1662
Род войск: Черкасский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник При гетмане Якиме Сомке.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно