Высоцкий-Гамалея Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий-Гамалея Михаил

Место рождения

Черкассы, Черкаська область

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Гамалея Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Черкассы, Черкаська область
Военная служба
1649
Черкассы, Черкаська область
Род войск: Черкасский полк Запорожского войска Воинское звание: реестровый казак
Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Гамалея Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Черкассы, Черкаська область
Военная служба
1662
Черкассы, Черкаська область
Род войск: Черкасский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник При гетмане Якиме Сомке.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Черкассы, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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