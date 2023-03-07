Кузьмина (Кузнецова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1984
Рождение ребёнка
18.01.2007
Дочь: Фадеева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
04.04.2013
Дочь: Кузьмина Варвара Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.11.2015
Сын: Кузьмин Ярослав Максимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно