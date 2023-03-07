Кузьмина (Кузнецова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Кузнецова) Александра Николаевна

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Место рождения

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1984

Отец: Кузнецов Николай Александрович

Мать: Кузнецова Валентина Николаевна

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.2007

Дочь: Фадеева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Андреевич

Елань, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.2013

Дочь: Кузьмина Варвара Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Елань, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.2015

Сын: Кузьмин Ярослав Максимович

Отец ребёнка: не указан

Елань, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Елань, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Максим Сергеевич

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