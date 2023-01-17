Кузнецова (Пермякова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Пермякова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1960

Отец: Пермяков Николай Захарович

Мать: Пермякова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1982

Дочь: Искакова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1984

Дочь: Кузьмина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1988

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1990

Дочь: Гусейнова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Александрович

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