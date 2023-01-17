Кузнецова (Пермякова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1960
Рождение ребёнка
24.04.1982
Дочь: Искакова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович
Рождение ребёнка
22.06.1984
Дочь: Кузьмина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович
Рождение ребёнка
26.08.1988
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович
Рождение ребёнка
07.03.1990
Дочь: Гусейнова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно