Кузнецов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения03.03.1959
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1959
Рождение ребёнка
24.04.1982
Дочь: Искакова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1984
Дочь: Кузьмина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1988
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
07.03.1990
Дочь: Гусейнова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно