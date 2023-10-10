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Кузнецов Николай Александрович

Место рождения

Зырянская, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

03.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1959

Отец: Кузнецов Александр Григорьевич

Мать: Кузнецова Зинаида Петровна

Зырянская, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1982

Дочь: Искакова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1984

Дочь: Кузьмина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1988

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1990

Дочь: Гусейнова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна

Игнатьева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Николаевна

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