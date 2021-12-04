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Гопиенко Александр Дмитриевич

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Место рождения

Восток, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.01.1954

Дата смерти

04.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1954

Отец: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Мать: Гапиенко Марфа Дмитриевна

Восток, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.08.1980

Сын: Гопиенко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Клубкова Любовь Юрьевна

Рождение ребёнка
28.05.1982

Дочь: Балакина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Клубкова Любовь Юрьевна

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
04.12.2021
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