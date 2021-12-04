Гопиенко Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1954
Дата смерти04.12.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1954
Рождение ребёнка
28.08.1980
Сын: Гопиенко Юрий Александрович
Мать ребёнка: Клубкова Любовь Юрьевна
Рождение ребёнка
28.05.1982
Дочь: Балакина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Клубкова Любовь Юрьевна
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
04.12.2021