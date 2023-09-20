Клубкова (Гурьева) Любовь Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клубкова (Гурьева) Любовь Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1960

Отец: Гурьев Юрий Анатольевич

Мать: Плющева (Васильева) Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клубков Сергей

Рождение ребёнка
28.08.1980

Сын: Гопиенко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Гопиенко Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.05.1982

Дочь: Балакина (Гопиенко) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Гопиенко Александр Дмитриевич

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

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