Клубкова (Гурьева) Любовь Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клубков Сергей
Рождение ребёнка
28.08.1980
Сын: Гопиенко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Гопиенко Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1982
Дочь: Балакина (Гопиенко) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Гопиенко Александр Дмитриевич
Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область