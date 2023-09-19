Гурьев Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1934
Дата смерти15.11.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1934
Отец: Гурьев Анатолий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1958
Дочь: Стифиенкова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Плющева Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
22.12.1960
Дочь: Клубкова Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Плющева Юлия Николаевна
Смерть
15.11.1969