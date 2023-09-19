Гурьев Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьев Юрий Анатольевич

Гурьев Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1934

Дата смерти

15.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1934

Отец: Гурьев Анатолий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1958

Дочь: Стифиенкова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Плющева Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
22.12.1960

Дочь: Клубкова Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Плющева Юлия Николаевна

Смерть
15.11.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close