Гурьев Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Любовь
Рождение ребёнка
06.04.1934
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1955
Дочь: Фомченкова Лидия Анатольевна
Мать ребёнка: Гурьева Любовь
Смерть
Неизвестно