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Гурьев Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Любовь

Рождение ребёнка
06.04.1934

Сын: Гурьев Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1955

Дочь: Фомченкова Лидия Анатольевна

Мать ребёнка: Гурьева Любовь

Смерть
Неизвестно

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