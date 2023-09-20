Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1954
Сын: Гопиенко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Восток, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гопиенко Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Контаурова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Женя Дмитриевна
Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыкова Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Ираида Дмитриева
Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саседова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно