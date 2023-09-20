Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1954

Сын: Гопиенко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Восток, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гопиенко Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Контаурова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Женя Дмитриевна

Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыкова Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Ираида Дмитриева

Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саседова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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