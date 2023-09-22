Гапиенко Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапиенко Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гопиенко Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Контаурова (Гопиенко) Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова (Гопиенко) Женя Дмитриевна

Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыкова (Гопиенко) Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко (Гопиенко) Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова (Гопиенко) Ираида Дмитриева

Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саседова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.01.1954

Сын: Гопиенко Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна

Восток, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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