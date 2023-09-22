Гапиенко Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гопиенко Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова (Гопиенко) Женя Дмитриевна
Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыкова (Гопиенко) Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова (Гопиенко) Ираида Дмитриева
Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саседова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1954
Сын: Гопиенко Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Гапиенко (Котенко Шивырева) Марфа Дмитриевна
Восток, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно