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(Климова) Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Климов Михаил Игнатьев

Мать: Климова Екатерина Саввина

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно