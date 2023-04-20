Климов Михаил (Михайло) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Михаил (Михайло) Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Климов Игнатий Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1849 ст.

Жена: Климова Екатерина Саввина

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#114
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Климова Екатерина Саввина

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно
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