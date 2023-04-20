Климов Михаил (Михайло) Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Климов Игнатий Яковлев
Бракосочетание
23.01.1849 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#114
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Климова Екатерина Саввина
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно