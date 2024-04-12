Климова (Котельникова) Екатерина Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Котельникова) Екатерина Саввина

Место рождения

Зуево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зуево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
дер. Космос (ранее называлась дер. Зуево)
Бракосочетание
23.01.1849 ст.

Муж: Климов Михаил Игнатьев

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#114
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Климов Михаил Игнатьев

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно
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