Климова (Котельникова) Екатерина Саввина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
дер. Космос (ранее называлась дер. Зуево)
Бракосочетание
23.01.1849 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#114
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Климов Михаил Игнатьев
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно