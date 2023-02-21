Пилецкий Никита Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1906
Дата смерти26.05.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1906
Отец: Пилецкий Евдоким
Мать: Пилецкая ?
Рождение ребёнка
03.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пилецкая Матрёна Владимировна
Кохановский с/с, д.Городище, Белорусия
Место жительства
Неизвестно
Кохановский с/с, д.Городище, Белорусия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1942
Шталаг 315, Польша
Попал в плен 7.7.1941, Боровуха. Шталаг II F (315). Лагерный номер 13036. Место захоронения: Хаммерштайн, могила 204.