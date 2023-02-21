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Пилецкий Никита Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1906

Дата смерти

26.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1906

Отец: Пилецкий Евдоким

Мать: Пилецкая ?

Рождение ребёнка
03.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилецкая Матрёна Владимировна

Кохановский с/с, д.Городище, Белорусия
Место жительства
Неизвестно
Кохановский с/с, д.Городище, Белорусия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилецкая Матрёна Владимировна

Смерть
26.05.1942
Шталаг 315, Польша
Попал в плен 7.7.1941, Боровуха. Шталаг II F (315). Лагерный номер 13036. Место захоронения: Хаммерштайн, могила 204.
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