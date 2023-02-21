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Пилецкая (Божок) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1906

Сын: Пилецкий Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Пилецкий Евдоким

Рождение ребёнка
1912

Сын: Пилецкий Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Пилецкий Евдоким

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пилецкий Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Пилецкий Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилецкий Евдоким

Смерть
Неизвестно
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