Пилецкая (Божок) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1906
Сын: Пилецкий Никита Евдокимович
Отец ребёнка: Пилецкий Евдоким
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пилецкий Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Пилецкий Евдоким
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пилецкий Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Пилецкий Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пилецкий Евдоким
Смерть
Неизвестно