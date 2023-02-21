Пилецкий Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПилецкий Евдоким

Пилецкий Евдоким

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1906

Сын: Пилецкий Никита Евдокимович

Мать ребёнка: Пилецкая ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Пилецкий Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Пилецкая ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пилецкий Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Пилецкая ?

Место жительства
Неизвестно
Кохановский с/с, д.Городище, Белорусия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилецкая ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close