Пилецкий Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1906
Сын: Пилецкий Никита Евдокимович
Мать ребёнка: Пилецкая ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пилецкий Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Пилецкая ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пилецкий Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Пилецкая ?
Место жительства
Неизвестно
Кохановский с/с, д.Городище, Белорусия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилецкая ?
Смерть
Неизвестно