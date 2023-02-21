Пилецкая Матрёна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Мать: Поцелуенок Стефанида
Рождение ребёнка
03.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пилецкий Никита Евдокимович
Кохановский с/с, д.Городище, Белорусия
Место жительства
С 1962
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982