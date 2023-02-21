Пилецкая Матрёна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилецкая Матрёна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Поцелуенок Стефанида

Рождение ребёнка
03.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилецкий Никита Евдокимович

Кохановский с/с, д.Городище, Белорусия
Место жительства
С 1962
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилецкий Никита Евдокимович

Смерть
1982
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