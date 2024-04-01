Шигорин Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения27.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1901
Отец: Шигорин Федор Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: (Шигорина) Анна Федоровна 2 Ребенок
Мать ребёнка: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
14.08.1927
Сын: Шигорин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна
Выд 571684 от 27 марта 1950 темиртау
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Баженова (Шигорина) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Шигорина) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно