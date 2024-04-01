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Шигорин Федор Федорович

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

27.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1901

Отец: Шигорин Федор Ефремов

Мать: Шигорина Лукерья Николаевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: (Шигорина) Анна Федоровна 2 Ребенок

Мать ребёнка: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
14.08.1927

Сын: Шигорин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Выд 571684 от 27 марта 1950 темиртау
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Баженова (Шигорина) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Шигорина) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Шигорина (Сухова) Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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