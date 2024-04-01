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Шигорина Лукерья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Григорьев Николай Казак Выс. Ганькинского Иванов

Мать: Григорьева Макрина Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигорин Иван Федорович

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигорин Федор Ефремов

Рождение ребёнка
08.02.1892

Дочь: (Шигорина) Агафья Федорова

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Шигорин Косма Федоров

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Рождение ребёнка
07.08.1898

Дочь: (Шигорина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Рождение ребёнка
08.02.1900

Сын: Шигорин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Рождение ребёнка
27.12.1901

Сын: Шигорин Федор Федорович

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.05.1904

Сын: Шигорин Константин Федорович

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Рождение ребёнка
01.07.1905

Сын: Шигорин Косма Федорович

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Рождение ребёнка
15.02.1908

Сын: Шигорин Илья Федорович

Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов

Смерть
Неизвестно

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