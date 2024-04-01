Шигорина Лукерья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1892
Дочь: (Шигорина) Агафья Федорова
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Рождение ребёнка
01.11.1895
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Рождение ребёнка
07.08.1898
Дочь: (Шигорина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Рождение ребёнка
08.02.1900
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Рождение ребёнка
27.12.1901
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.05.1904
Сын: Шигорин Константин Федорович
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Рождение ребёнка
01.07.1905
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Рождение ребёнка
15.02.1908
Отец ребёнка: Шигорин Федор Ефремов
Смерть
Неизвестно