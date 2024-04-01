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Шигорина (Сухова) Анна Федоровна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

18.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1904

Отец: Сухов Федор Николаевич

Мать: Сухова (Калинина) Марина Евгеньевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигорин Федор Федорович

Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: (Шигорина) Анна Федоровна 2 Ребенок

Отец ребёнка: Шигорин Федор Федорович

Рождение ребёнка
14.08.1927

Сын: Шигорин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Шигорин Федор Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Выд 571684 от 27 марта 1950 темиртау
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Баженова (Шигорина) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Шигорин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Шигорина) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Шигорин Федор Федорович

Смерть
Неизвестно

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