Шигорина (Сухова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: (Шигорина) Анна Федоровна 2 Ребенок
Отец ребёнка: Шигорин Федор Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1927
Сын: Шигорин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Шигорин Федор Федорович
Выд 571684 от 27 марта 1950 темиртау
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Баженова (Шигорина) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Шигорин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Шигорина) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Шигорин Федор Федорович
Смерть
Неизвестно