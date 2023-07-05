Романов Моисей Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти26.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Елена Моисеевна
Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
21.03.1870
Сын: Романов Василий Моисеевич
Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Тимофей Моисеевич
Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.09.1909