Романов Моисей Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Моисей Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

26.09.1909

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

1867 г.р.
1870 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Романов Самуил Михайлович

Мать: Романова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Елена Моисеевна

Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
21.03.1870

Сын: Романов Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Тимофей Моисеевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Дарья Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.09.1909
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