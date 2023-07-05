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Романов Василий Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1870

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1870

Отец: Романов Моисей Самуилович

Мать: Романова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
08.02.1890

Дочь: Романова Иулиания Васильевна

Мать ребёнка: Романова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1894

Сын: Романов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Романова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1897

Сын: Романов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Романова Наталья Васильевна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1927