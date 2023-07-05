Романов Василий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1870
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1870
Рождение ребёнка
08.02.1890
Дочь: Романова Иулиания Васильевна
Мать ребёнка: Романова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1894
Сын: Романов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Романова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1897
Сын: Романов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Романова Наталья Васильевна
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1927