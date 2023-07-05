Романова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти01.08.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Романов Григорий Самуилов
Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрона Самуилова
Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ефимия Самуилова
Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Романов Моисей Самуилович
Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Секлетия Самуилова
Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодосия Самуилова
Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.08.1873