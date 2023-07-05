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Романова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

01.08.1873

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Романов Григорий Самуилов

Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрона Самуилова

Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ефимия Самуилова

Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Романов Моисей Самуилович

Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Романов Федор Самуилов

Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Секлетия Самуилова

Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодосия Самуилова

Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Романов Матфей Самуилов

Отец ребёнка: Романов Самуил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.08.1873