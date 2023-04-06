1 жена Кувыркина (Дубова) Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1858
Жених - вотчины Гг.Наследников Яковлева села Великого крестьянин Андрей Евграфов Кувыркин 21 год, холост, исповедания православного, первым браком Невеста - той же вотчины и села крестьянская девица ... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1862
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Кувыркин Андрей Евграфов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.249, л.452 об-453, запись 45
Рождение ребёнка
07.02.1866
Дочь: Ганцова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кувыркин Андрей Евграфов
Рождение ребёнка
11.04.1869
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кувыркин Андрей Евграфов
Рождение ребёнка
23.10.1874
Сын: Кувыркин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Кувыркин Андрей Евграфов
Смерть
Неизвестно