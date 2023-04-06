1 жена Кувыркина (Дубова) Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1 жена Кувыркина (Дубова) Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1858

Муж: Кувыркин Андрей Евграфов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины Гг.Наследников Яковлева села Великого крестьянин Андрей Евграфов Кувыркин 21 год, холост, исповедания православного, первым браком Невеста - той же вотчины и села крестьянская девица ... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1862

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Кувыркин Андрей Евграфов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.8, д.249, л.452 об-453, запись 45
Рождение ребёнка
07.02.1866

Дочь: Ганцова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кувыркин Андрей Евграфов

Рождение ребёнка
11.04.1869

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кувыркин Андрей Евграфов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.10.1874

Сын: Кувыркин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Кувыркин Андрей Евграфов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно