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Кувыркин Михаил Андреевич

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.09.1874
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: села Великого крестьянин Василий Андреев Махин и Анна Евграфова жена Борисова. Таинство совершал священник Владимир Соколов с дьяконом Николаем Виноградовым и пономарем Михайлом Толгобол... Показать все
Рождение
23.10.1874

Отец: Кувыркин Андрей Евграфов

Мать: 1 Жена Кувыркина Пелагея Федорова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
16.01.1922

Жена: 2 Жена Кувыркина Анна Ивановна

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Кувыркин Михаил Андреевич, 46 лет, с.Гаврилов-Ям, происходит Ярославской губ. и уезда с.Великое. Фабричный. Вдов. Второй брак. Невеста - Майкова Анна Иванова, родилась 7 ноября 1897 г., проис... Показать все
Смерть
Неизвестно
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