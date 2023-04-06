Кувыркин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.09.1874
Восприемники: села Великого крестьянин Василий Андреев Махин и Анна Евграфова жена Борисова. Таинство совершал священник Владимир Соколов с дьяконом Николаем Виноградовым и пономарем Михайлом Толгобол... Показать все
Рождение
23.10.1874
Бракосочетание
16.01.1922
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Кувыркин Михаил Андреевич, 46 лет, с.Гаврилов-Ям, происходит Ярославской губ. и уезда с.Великое. Фабричный. Вдов. Второй брак. Невеста - Майкова Анна Иванова, родилась 7 ноября 1897 г., проис... Показать все
Смерть
Неизвестно