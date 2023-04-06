2 жена Кувыркина (Майкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1922
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Кувыркин Михаил Андреевич, 46 лет, с.Гаврилов-Ям, происходит Ярославской губ. и уезда с.Великое. Фабричный. Вдов. Второй брак. Невеста - Майкова Анна Иванова, родилась 7 ноября 1897 г., проис... Показать все
Смерть
Неизвестно