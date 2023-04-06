2 жена Кувыркина (Майкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Кувыркина (Майкова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1922

Муж: Кувыркин Михаил Андреевич

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Кувыркин Михаил Андреевич, 46 лет, с.Гаврилов-Ям, происходит Ярославской губ. и уезда с.Великое. Фабричный. Вдов. Второй брак. Невеста - Майкова Анна Иванова, родилась 7 ноября 1897 г., проис... Показать все
Смерть
Неизвестно