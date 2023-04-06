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(Кувыркина) Мария Андреевна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1869

Отец: Кувыркин Андрей Евграфов

Мать: 1 Жена Кувыркина Пелагея Федорова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
12.04.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: села Великого крестьяне Михайло Иванов Бутиков и Гликерия Борисова жена Ивана Петрова Бутикова. Таинство совершал священник Федор Барсов с дьяконом Николаем Виноградовым, дьячком Михайло... Показать все
Смерть
Неизвестно
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