(Кувыркина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1869
Крещение
12.04.1869
Восприемники: села Великого крестьяне Михайло Иванов Бутиков и Гликерия Борисова жена Ивана Петрова Бутикова. Таинство совершал священник Федор Барсов с дьяконом Николаем Виноградовым, дьячком Михайло... Показать все
Смерть
Неизвестно