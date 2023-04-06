Ганцова (Кувыркина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1866
Крещение
08.02.1866
Восприемники - села Великого крестьяне - Василий Андреев Махин и Анна Евграфова жена крестьянина Борисова Таинство совершал священник и благочинный Владимир Соколов с дьяконом Николаем Виноградовым, д... Показать все
Бракосочетание
28.09.1890
Муж: Ганцов Петр Николаев
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Петр Николаевич Ганцов вдов после первого брака, вероисповедания православного, вторым браком 28 лет. Невеста - того же уезда, ... Показать все
Смерть
Неизвестно