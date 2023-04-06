Ганцова (Кувыркина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганцова (Кувыркина) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1866

Отец: Кувыркин Андрей Евграфов

Мать: 1 Жена Кувыркина Пелагея Федорова

Крещение
08.02.1866
Восприемники - села Великого крестьяне - Василий Андреев Махин и Анна Евграфова жена крестьянина Борисова Таинство совершал священник и благочинный Владимир Соколов с дьяконом Николаем Виноградовым, д... Показать все
Бракосочетание
28.09.1890

Муж: Ганцов Петр Николаев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Петр Николаевич Ганцов вдов после первого брака, вероисповедания православного, вторым браком 28 лет. Невеста - того же уезда, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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