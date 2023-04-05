Чуркин Осип Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Чуркин Дементий Зотович
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Чуркина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Чуркина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Осиповна
Мать ребёнка: Чуркина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Чуркина Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно