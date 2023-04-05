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Чуркин Осип Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Чуркин Дементий Зотович

Мать: Чуркина Лукерья Борисовна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Чуркин Федор Осипович

Мать ребёнка: Чуркина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Чуркин Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: Чуркина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Осиповна

Мать ребёнка: Чуркина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Чуркина Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно