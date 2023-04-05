Чуркина (Богатырева) Лукерья Борисовна
Место рожденияКуриловка
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Чуркин Дементий Зотович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Чуркин Никита Дементьевич
Отец ребёнка: Чуркин Дементий Зотович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Чуркин Дементий Зотович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно