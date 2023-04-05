Чуркина (Богатырева) Лукерья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Богатырева) Лукерья Борисовна

Место рождения

Куриловка

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Куриловка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чуркин Макар Дементьевич

Отец ребёнка: Чуркин Дементий Зотович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Чуркин Никита Дементьевич

Отец ребёнка: Чуркин Дементий Зотович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Чуркин Осип Дементьевич

Отец ребёнка: Чуркин Дементий Зотович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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