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Чуркина Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Чуркин Федор Осипович

Отец ребёнка: Чуркин Осип Дементьевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чуркин Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Чуркин Осип Дементьевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Осиповна

Отец ребёнка: Чуркин Осип Дементьевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Чуркин Осип Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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