Чуркина Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Чуркин Осип Дементьевич
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Чуркин Осип Дементьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Осиповна
Отец ребёнка: Чуркин Осип Дементьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Чуркин Осип Дементьевич
Смерть
Неизвестно