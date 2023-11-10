Афонина (Сулейманова) Фаузия Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Сулейманова) Фаузия Ибрагимовна

Место рождения

Улкен Нарын, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

18.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1947

Отец: Сулейманов Ибрагим

Мать: Сулейманова Мария

Улкен Нарын, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.10.1975

Дочь: Афонина Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Афонин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
01.06.1981

Сын: Афонин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Афонин Сергей Павлович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Сергей Павлович

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