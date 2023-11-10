Афонина (Сулейманова) Фаузия Ибрагимовна
Место рождения
Дата рождения18.01.1947
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1947
Отец: Сулейманов Ибрагим
Мать: Сулейманова Мария
Рождение ребёнка
31.10.1975
Дочь: Афонина Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Афонин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
01.06.1981
Отец ребёнка: Афонин Сергей Павлович
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно