Сулейманова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1947
Дочь: Афонина Фаузия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Сулейманов Ибрагим
Улкен Нарын, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольштейн Галия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Сулейманов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Фаина Ибрагимовна
Отец ребёнка: Сулейманов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Георгий Ибрагимович
Отец ребёнка: Сулейманов Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Вазира Ибрагимовна
Отец ребёнка: Сулейманов Ибрагим
Смерть
Неизвестно